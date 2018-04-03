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В Кондинском районе мужчина причинил ущерб природе на 50 млн рублей
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В Кондинском районе мужчина причинил ущерб природе на 50 млн рублей 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Житель Кондинского района без разрешительных документов в марте 2017 года вырубал лес на территории лесничества и сбывал древесину. Причем действовал мужчина не один, а с наемными рабочими. Таким образом лесному фонду причинен ущерб в размере 50 млн рублей.
Прокурор Кондинского района направил в суд исковое заявление на местного жителя, с прошением взыскать с мужчины денежные средства за ущерб.
Суд приговорил нарушителя к двум годам лишения свободы условно, с конфискацией закреплённого за жителем района имущества в доход государства.
На основании этого прокурор обратился в суд с исковым заявление о взыскании денежных средств более 50 млн рублей. Суд иск прокурора рассмотрели и одобрил. Об этом сообщает Прокуратура ХМАО-Югры.
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