Полицейские ЮВАО расследуют дело о похищении в районе Марьино более 50 коллекционных машинок

Сотрудники правоохранительных органов Юго-Восточного округа расследуют необычное дело — у коллекционера из Марьино, который увлечен собиранием игрушечных машин, похитили более полусотни элементов домашней экспозиции на сумму 86 тысяч рублей.

— По словам потерпевшего, из его коллекции, которая хранится в квартире на Люблинской улице и насчитывает три тысячи экземпляров, похищено шестьдесят машинок, — сообщил источник в УВД ЮВАО.

Под подозрение в совершении правонарушения попал 18-летнний пасынок заявителя, который проживает с ним совместно.

По данному факту сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по статье «Кража». (то)