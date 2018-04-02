Полицейские ЮВАО расследуют дело о похищении в районе Марьино более 50 коллекционных машинок 

Сотрудники правоохранительных органов Юго-Восточного округа расследуют необычное дело — у коллекционера из Марьино, который увлечен собиранием игрушечных машин, похитили более полусотни элементов домашней экспозиции на сумму 86 тысяч рублей.
— По словам потерпевшего, из его коллекции, которая хранится в квартире на Люблинской улице и насчитывает три тысячи экземпляров, похищено шестьдесят машинок, — сообщил источник в УВД ЮВАО.
Под подозрение в совершении правонарушения попал 18-летнний пасынок заявителя, который проживает с ним совместно.
По данному факту сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по статье «Кража». (то)