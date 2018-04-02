Форточник, укравший 1,5 млн из квартиры бизнесменов, пойдет под суд

Обвиняемый слесарь-сантехник спустился с крыши по веревке, чтобы попасть в квартиру своих жертв в Петрозаводске

В столице Карелии 23-летнего слесаря-сантехника обвиняют в квартирной краже. Обвинительное заключение утвердила городская прокуратура , а уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд.

Отмечается, что предварительным следствием установлено, что в апреле 2017 года обвиняемый от своей знакомой узнал об обеспеченной семье предпринимателей. Молодой человек следил за квартирой и выяснил, что хозяева в отъезде. После этого он ввел своего товарища в заблуждение, рассказав, что якобы потерял ключи от жилья. А перед коллегами по работе разыграл историю с потерей ключей, сообщили в прокуратуре.