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Форточник, укравший 1,5 млн из квартиры бизнесменов, пойдет под суд
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Форточник, укравший 1,5 млн из квартиры бизнесменов, пойдет под суд 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Обвиняемый слесарь-сантехник спустился с крыши по веревке, чтобы попасть в квартиру своих жертв в Петрозаводске.
В столице Карелии 23-летнего слесаря-сантехника обвиняют в квартирной краже. Обвинительное заключение утвердила городская прокуратура, а уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд.
Отмечается, что предварительным следствием установлено, что в апреле 2017 года обвиняемый от своей знакомой узнал об обеспеченной семье предпринимателей. Молодой человек следил за квартирой и выяснил, что хозяева в отъезде. После этого он ввел своего товарища в заблуждение, рассказав, что якобы потерял ключи от жилья. А перед коллегами по работе разыграл историю с потерей ключей, сообщили в прокуратуре.
В итоге приятель помог ему спуститься с крыши дома по веревке до кухонного окна. Злоумышленник разбил ногой форточку и забрался внутрь. В ящике стола он нашел 1,5 миллиона рублей, в шкатулке — ювелирные изделия общей стоимостью более 156 тысяч рублей. С украденным обвиняемый скрылся через форточку на крышу. Деньги он потратил за несколько месяцев, а украшения продал незнакомцу в кафе в Мурманской области за 50 тысяч рублей. Однако молодой человек был задержан и помещен под стражу.
По материалам: ptzgovorit.ru
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