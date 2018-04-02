В Волгограде осудили курьера телефонных мошенников

— В суде установлено, что знакомый Фиалкина с августа по декабрь 2015 года обзванивал по телефону пожилых волгоградцев и говорил, что их родственники якобы задержаны сотрудниками правоохранительных органов , — рассказали V1.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области . — За освобождение близких людй он просил взятку. После того, как пенсионеры соглашались заплатить, мужчина сообщал Фиалкину их адреса и просил забрать деньги. Суммы варьировались от 20 до 200 тысяч рублей. Меньшую часть денег Фиалкин оставлял себе, а остальные перечислял сообщнику. Всего телефонным мошенникам удалось обмануть 15 пенсионеров в возрасте от 55 до 96 лет на общую сумму в 1,5 миллиона рублей.

Свою вину Андрей Фиалкин полностью признал и был взят под стражу в зале суда как мошенник, причинивший людям особо крупный ущерб по предварительному сговору. Ворошиловский районный суд приговорил Фиалкина к двум с половиной годам колонии общего режима. Уголовное дело в отношении сообщника Фиалкина продолжают расследовать.