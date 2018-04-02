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В Ставропольском крае выявлен факт незаконного хранения наркотического средства в крупном размере
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В Ставропольском крае выявлен факт незаконного хранения наркотического средства в крупном размере 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков совместно с госавтоинспекторами Отдела МВД России по Арзгирскому району задержан гражданин, подозреваемый в хранении наркотических средств.
В ходе отработки полученной оперативной информации на одной из автодорог полицейские остановили автомобиль, за рулем которого находился житель Туркменского района. Осмотрев транспортное средство, сотрудники полиции обнаружили и изъяли два полиэтиленовых пакета с веществом растительного происхождения.
Мужчину доставили в районный отдел внутренних дел для выяснения всех обстоятельств.
Проведённой экспертизой установлено, что в пакетах находилось наркотическое вещество-марихуана общей массой более одного килограмма.
В отношении подозреваемого следственным отделением ОМВД России по Арзгирскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
В настоящее время мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.
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