В Ставропольском крае выявлен факт незаконного хранения наркотического средства в крупном размере

Сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков совместно с госавтоинспекторами Отдела МВД России по Арзгирскому району задержан гражданин, подозреваемый в хранении наркотических средств.

В ходе отработки полученной оперативной информации на одной из автодорог полицейские остановили автомобиль, за рулем которого находился житель Туркменского района. Осмотрев транспортное средство, сотрудники полиции обнаружили и изъяли два полиэтиленовых пакета с веществом растительного происхождения.

Мужчину доставили в районный отдел внутренних дел для выяснения всех обстоятельств.

Проведённой экспертизой установлено, что в пакетах находилось наркотическое вещество-марихуана общей массой более одного килограмма.

В отношении подозреваемого следственным отделением ОМВД России по Арзгирскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В настоящее время мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.