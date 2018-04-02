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В Кемерове будут судить лже-электрика по обвинению в совершении 8 краж
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В Кемерове будут судить лже-электрика по обвинению в совершении 8 краж 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Следователем УМВД России по г. Кемерово окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 42-летнего рецидивиста. Ему предъявлено обвинение в совершении 8 преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».
В конце 2017-го и начале 2018 годов в кемеровскую полицию обратились пожилые горожане, которые сообщили, что у них похищены деньги. Полицейские выяснили, что к потерпевшим под видом электрика приходил неизвестный и заявлял о необходимости проверить счетчики. Когда пенсионеры выходили из комнаты и по просьбе лжемастера проверяли работу лампочек или телевизора, злоумышленник обыскивал шкафы и похищал сбережения хозяев, после чего покидал их жилища.
Для установления личности и задержания подозреваемого полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В результате было установлено, что к хищениям причастен 35-летний житель города Омска, временно проживающий в столице Кузбасса. Сотрудники полиции задержали злоумышленника. Как оказалось, мужчина в 2017 году освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение более 80 аналогичных преступлений на территории Омска. Он дал признательные показания. Похищенные деньги задержанный потратил.
Следствием установлено, что лже-электрик совершил 8 краж из квартир. В 7 случаях злоумышленник находил денежные средства, в одном случае похитил золотые изделия. Общая сумма причиненного материального ущерба составила около 100 000 рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено в Кировский районный суд города Кемерово. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до 6 лет лишения свободы.
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