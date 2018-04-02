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В Кемеровской области будут судить рецидивиста по обвинению в совершении 16 мошенничеств
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В Кемеровской области будут судить рецидивиста по обвинению в совершении 16 мошенничеств 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Следователем УМВД России по г. Новокузнецку окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении неоднократно судимого 24-летнего местного жителя. Ему предъявлено обвинение в совершении 16 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Следствием установлено, что обвиняемый на различных интернет-сайтах подыскивал авторов объявлений о покупке автомобильных запасных частей. Он созванивался с ними и предлагал купить необходимый товар по выгодной цене. При этом он требовал от покупателей стопроцентную предоплату. Получив деньги, обвиняемый добавлял клиентов в «черный список». По такой схеме злоумышленник обманул в общей сложности 16 человек — жителей Кемеровской, Новосибирской, Томской, Калужской, Челябинской, Ленинградской, Сахалинской областей и других регионов России. Общая сумма причиненного ущерба составила более 130 000 рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками кузбасской полиции, злоумышленник был задержан. В ходе следствия он дал признательные показания.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до 5 лет лишения свободы.
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