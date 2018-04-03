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Жителя Прикамья будут судить за незаконное хранение оружия и боеприпасов
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Жителя Прикамья будут судить за незаконное хранение оружия и боеприпасов 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Месяц назад в электричке на станции Кизел полицейские задержали 40-летнего пассажира, который распивал в общественном месте спиртное. Мужчину проводили в участок и составили протокол.
«При проведении личного досмотра на дне рюкзака, принадлежащего задержанному, полицейские обнаружили одноствольный обрез ружья марки ИЖ-5 и восемь патронов, — сообщили в пресс-службе Пермского ЛО МВД России на транспорте. — Экспертиза показала, что изъятые патроны изготовлены заводским способом и пригодны для стрельбы. Ружьё тоже пригодно для стрельбы и является огнестрельным, изготовленным кустарным способом из одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья модели «ИЖ-17».
Задержанный пояснил, что огнестрельное оружие ему досталось в наследство от деда, умершего в 2018 году.
Дознаватели возбудили в отношении мужчины уголовное дело «Незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия и боеприпасов». Сейчас расследование завершено, дело направлено в суд. Мужчине может грозить до четырёх лет лишения свободы.
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