Жителя Прикамья будут судить за незаконное хранение оружия и боеприпасов

Месяц назад в электричке на станции Кизел полицейские задержали 40-летнего пассажира, который распивал в общественном месте спиртное. Мужчину проводили в участок и составили протокол.

«При проведении личного досмотра на дне рюкзака, принадлежащего задержанному, полицейские обнаружили одноствольный обрез ружья марки ИЖ-5 и восемь патронов, — сообщили в пресс-службе Пермского ЛО МВД России на транспорте. — Экспертиза показала, что изъятые патроны изготовлены заводским способом и пригодны для стрельбы. Ружьё тоже пригодно для стрельбы и является огнестрельным, изготовленным кустарным способом из одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья модели «ИЖ-17».

Задержанный пояснил, что огнестрельное оружие ему досталось в наследство от деда, умершего в 2018 году.

Дознаватели возбудили в отношении мужчины уголовное дело «Незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия и боеприпасов». Сейчас расследование завершено, дело направлено в суд. Мужчине может грозить до четырёх лет лишения свободы.