Два федеральных судьи стали потерпевшими по одному уголовному делу 

В Свердловской области задержана преступная группа, получавшая доступ к банковским счетам двух федеральных судей благодаря содержимому их дамских сумочек.
Как сообщили L. R в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области, группа из «не менее четырех человек», часть из которых ранее судима, специализировалась на кражах у автовладельцев в Свердловской и Челябинской областях. Действовали сообщники по отработанной схеме: у машины жертвы заранее повреждали покрышку, затем под предлогом помощи с ремонтом отвлекали водителя и похищали из салона ценные вещи. Подобным способом злоумышленники обокрали двух женщин-судей, работающих в Свердловском областном суде и Ленинском районном суде Екатеринбурга. В обоих случаях из автомобилей украли дамские сумочки с банковскими картами и впоследствии обналичили крупные суммы. Промышляли участники группы и квартирными кражами. Полиция предполагает, что общее число пострадавших от их действий составляет около 50 человек.
Следователи ГСУ ГУ МВД возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража) и собираются ходатайствовать об аресте фигурантов, двое из которых граждане Грузии, нелегально находящиеся в России. 2 апреля в ходе обысков по месту проживания подозреваемых было обнаружено большое количество ранее похищенного имущества, в том числе ордена и медали, кортик, банковские карты. Конфискованы BMW X5 и Volvo XC90, на которых передвигались члены группы.