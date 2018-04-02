Два федеральных судьи стали потерпевшими по одному уголовному делу 

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​Как стал обвиняемым журналист, готовивший разоблачение группы «Сумма»

У юриста, подделавшего полсотни судебных приказов, нашли смягчающие обстоятельства

Возбуждено уголовное дело на адвоката, который не смог выиграть фиктивные иски