В Томске возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности

По предварительным данным, обвиняемые, используя ряд подконтрольных юридических лиц, осуществляли незаконные финансовые операции, в том числе: открытие счетов, переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, в результате которых получили незаконный доход на сумму более 16,5 миллионов рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Томской области задержаны местные жители, 1972 и двое 1983 годов рождения.

В результате проведенных обысков обнаружены и изъяты банковские карты, печати, финансово-хозяйственные документы, используемые при обналичивании денежных средств, иные предметы и документы, имеющие значение для расследования дела.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В настоящее время в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствие по уголовному делу продолжается.

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