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В Томске возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности
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В Томске возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 44 минуты назад
Следственной частью СУ УМВД России по Томской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.
По предварительным данным, обвиняемые, используя ряд подконтрольных юридических лиц, осуществляли незаконные финансовые операции, в том числе: открытие счетов, переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, в результате которых получили незаконный доход на сумму более 16,5 миллионов рублей.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Томской области задержаны местные жители, 1972 и двое 1983 годов рождения.
В результате проведенных обысков обнаружены и изъяты банковские карты, печати, финансово-хозяйственные документы, используемые при обналичивании денежных средств, иные предметы и документы, имеющие значение для расследования дела.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
В настоящее время в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствие по уголовному делу продолжается.
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