Полицейскими Томска пресечена незаконная реализация контрафактной продукции

По предварительной информации, в рамках проверки в одном из магазинов, расположенных на территории областного центра сотрудниками полиции выявлен факт незаконной реализации кондитерских изделий, содержащих воспроизведение товарных знаков без лицензионного соглашения с правообладателями данных торговых марок. Полицейскими из незаконного оборота изъято около 10 тысяч кондитерских изделий с признаками контрафактности.

По данному факту сотрудниками полиции возбуждено три дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».

Санкции статьи предусматривают наложение штрафа в размере: для граждан — от пяти до десяти тысяч рублей с конфискацией товаров; для должностных лиц — от десяти до пятидесяти тысяч с конфискацией товаров; для юридических лиц — от пятидесяти до двухсот тысяч рублей с конфискацией товаров.

Сотрудниками УМВД России по Томской области на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов незаконного использования чужих товарных знаков на территории региона.