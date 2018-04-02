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Полицейскими Томска пресечена незаконная реализация контрафактной продукции
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Полицейскими Томска пресечена незаконная реализация контрафактной продукции 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Сотрудниками отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Томской области выявлен факт незаконной реализации кондитерских изделий.
По предварительной информации, в рамках проверки в одном из магазинов, расположенных на территории областного центра сотрудниками полиции выявлен факт незаконной реализации кондитерских изделий, содержащих воспроизведение товарных знаков без лицензионного соглашения с правообладателями данных торговых марок. Полицейскими из незаконного оборота изъято около 10 тысяч кондитерских изделий с признаками контрафактности.
По данному факту сотрудниками полиции возбуждено три дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».
Санкции статьи предусматривают наложение штрафа в размере: для граждан — от пяти до десяти тысяч рублей с конфискацией товаров; для должностных лиц — от десяти до пятидесяти тысяч с конфискацией товаров; для юридических лиц — от пятидесяти до двухсот тысяч рублей с конфискацией товаров.
Сотрудниками УМВД России по Томской области на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов незаконного использования чужих товарных знаков на территории региона.
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