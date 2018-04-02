Двое мужчин в Подмосковье выпили во время застолья неизвестную жидкость и умерли

«По данным следствия, 30 марта в правоохранительные органы Одинцовского района поступила информация о том, что из бытовки, расположенной на территории ГСК «Планета», бригадой «скорой помощи» доставлен мужчина 1963 г. рождения с отравлением неизвестной жидкостью, который впоследствии скончался. Позже с таким же диагнозом за медицинской помощью обратился еще один мужчина 1964 г. рождения, который скончался в больнице на следующий день», — сказала представитель ведомства.

Сотрудники СК проводят доследственную проверку, для выяснения всех обстоятельств смерти мужчин назначены судебно-медицинские исследования. По итогам проверки примут процессуальное решение.