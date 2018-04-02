Суд временно отстранил главу Власихи по делу о превышении полномочий

"Суд временно отстранил Агафонову от занимаемой должности, на период отстранения ей было назначено ежемесячное государственное пособие в размере прожиточного минимума", — сказал собеседник агентства.

Из материалов дела следует, что 29 ноября 2017 года следователи возбудили дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") в отношении Агафоновой. Следствие установило, что в декабре 2011 года администрация Власихи заключила контракт на строительство детского сада в поселке с ООО «Фаворит строй» на сумму около 145 млн рублей. Более 134 млн рублей были перечислены на расчетный счет этой компании на основании акта о приемке выполненных работ и справки об их стоимости. Однако в феврале 2014 года контракт был расторгнут в связи с невыполнением этой компанией своих обязательств в полном объеме.

Следствие установило, что в декабре 2013 года Агафонова, зная, что работы по строительству детского сада не завершены, потребовала оформить справки о стоимости выполненных работ и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а также потребовала от директора МУП «Власиха Электросеть» завершить строительство детсада своими силами и за свой счет, впоследствии отчитавшись в мВинистерстве строительного комплекса Московской области об успешном завершении строительства детсада.