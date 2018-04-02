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Суд временно отстранил главу Власихи по делу о превышении полномочий
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Суд временно отстранил главу Власихи по делу о превышении полномочий 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Одинцовский городской суд временно отстранил от должности главу подмосковного поселка Власиха Ольгу Агафонову в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщили в суде.
"Суд временно отстранил Агафонову от занимаемой должности, на период отстранения ей было назначено ежемесячное государственное пособие в размере прожиточного минимума", — сказал собеседник агентства.
Из материалов дела следует, что 29 ноября 2017 года следователи возбудили дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") в отношении Агафоновой. Следствие установило, что в декабре 2011 года администрация Власихи заключила контракт на строительство детского сада в поселке с ООО «Фаворит строй» на сумму около 145 млн рублей. Более 134 млн рублей были перечислены на расчетный счет этой компании на основании акта о приемке выполненных работ и справки об их стоимости. Однако в феврале 2014 года контракт был расторгнут в связи с невыполнением этой компанией своих обязательств в полном объеме.
Следствие установило, что в декабре 2013 года Агафонова, зная, что работы по строительству детского сада не завершены, потребовала оформить справки о стоимости выполненных работ и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а также потребовала от директора МУП «Власиха Электросеть» завершить строительство детсада своими силами и за свой счет, впоследствии отчитавшись в мВинистерстве строительного комплекса Московской области об успешном завершении строительства детсада.
Руководитель администрации городского округа Власихи Сергей Тарасов подтвердил ТАСС временное отстранение Агафоновой. «Постановлением Одинцовского городского суда от 27 марта временно отстранена от занимаемой должности Ольга Владимировна», — сказал он, уточнив, что решение суда не вступило в законную силу, «Агафонова обжалует данное постановление».
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