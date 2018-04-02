Пенсионера задержали за ложное сообщение о бомбе в Ардатове

Полицейские задержали 64-летнего мужчину, подозреваемого в ложном сообщении о «минировании» ФОКа «Рубин» в Ардатове. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Звонок поступил в полицию днем 31 марта. Пожилой мужчина сообщил, что в помещении, где расположен бассейн, находится взрывное устройство.

В ходе проверки здания предметов и веществ, представляющих опасность для окружающих, не было обнаружено.

«Террорист» установлен полицейскими и задержан. В настоящее время пенсионер находится под подпиской о невыезде.

За ложное сообщение об акте терроризма правонарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.