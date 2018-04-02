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Пенсионера задержали за ложное сообщение о бомбе в Ардатове
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Пенсионера задержали за ложное сообщение о бомбе в Ардатове 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Полицейские задержали 64-летнего мужчину, подозреваемого в ложном сообщении о «минировании» ФОКа «Рубин» в Ардатове. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Звонок поступил в полицию днем 31 марта. Пожилой мужчина сообщил, что в помещении, где расположен бассейн, находится взрывное устройство.
В ходе проверки здания предметов и веществ, представляющих опасность для окружающих, не было обнаружено.
«Террорист» установлен полицейскими и задержан. В настоящее время пенсионер находится под подпиской о невыезде.
За ложное сообщение об акте терроризма правонарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.
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