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Суд в Москве приговорил педофила к 22 годам строгого режима по делу о насилии над детьми и детском порно
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Суд в Москве приговорил педофила к 22 годам строгого режима по делу о насилии над детьми и детском порно 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Суд в столице приговорил 53-летнего Мухтара Гусангаджиева к 22 годам колонии строгого режима за сексуальное насилие над детьми, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.
«Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении М. Гусенгаджиева. Он признан виновным в насильственных действиях сексуального характера и использовании несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов.
Приговором суда М. Гусенгаджиеву назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима», — рассказала Ю. Иванова. Суд установил, что с 2012 по 2015 гг. М. Гусенгаджиев совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних детей на территории Москвы и других субъектов РФ, в том числе в отношении детей родственников и своих знакомых. Кроме того, осужденный знакомился с женщинами с детьми и впоследствии совершал в отношении их детей противоправные действия. В ходе обысков по месту жительства М. Гусенгаджиева были обнаружены порнографические видеозаписи с малолетними детьми. В рамках расследования были проведены медицинская, комплексная сексолого-психолого-психиатрическая и психолого-лингвистические экспертизы, выводы которых позволили следствию изобличить вину мужчины по всем инкриминируемым М. Гусенгаджиеву шести эпизодам, отметила представительница СК.
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