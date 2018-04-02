В управлении южноуральского ГУ МВД прошли обыски

"Сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности регионального главка совместно с коллегами из УФСБ провели необходимый комплекс мероприятий", — подтвердили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства, не уточнив подробности.

По данным местных СМИ, обыски проходили в рамках уголовного дела о взятках за незаконную регистрацию иностранцев. Некоторые источники сообщают, что задержан начальник отдела Владимир Белоносов.