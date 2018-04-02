В управлении южноуральского ГУ МВД прошли обыски 

Утром 2 апреля в управлении миграции ГУ МВД по Челябинской области прошли обыски.
"Сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности регионального главка совместно с коллегами из УФСБ провели необходимый комплекс мероприятий", — подтвердили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства, не уточнив подробности.
По данным местных СМИ, обыски проходили в рамках уголовного дела о взятках за незаконную регистрацию иностранцев. Некоторые источники сообщают, что задержан начальник отдела Владимир Белоносов.