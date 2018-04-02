Ещё
В управлении южноуральского ГУ МВД прошли обыски
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В управлении южноуральского ГУ МВД прошли обыски 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Утром 2 апреля в управлении миграции ГУ МВД по Челябинской области прошли обыски.
"Сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности регионального главка совместно с коллегами из УФСБ провели необходимый комплекс мероприятий", — подтвердили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства, не уточнив подробности.
По данным местных СМИ, обыски проходили в рамках уголовного дела о взятках за незаконную регистрацию иностранцев. Некоторые источники сообщают, что задержан начальник отдела Владимир Белоносов.
Уралинформбюро: последние новости
Племянник замминистра обороны России получил условный срок за мошенничество Высокопоставленный челябинский полицейский 10 лет брал мзду с мигрантов В Екатеринбурге повязали воровавшую у судей банду
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп предложил Путину встретиться249
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки116
На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП43
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому90
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России500
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
00:22
Канделаки пришла в ГД за Слуцким
Шоу-бизнес
01:00
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Личный счет
00:55
Программа по охране Байкала будет продлена
Экология Общество
02:35
Лавров рассказал о детских играх Запада
Политика
04:14
Варум похвасталась новым талантом мужа
Шоу-бизнес
00:51
Москвичей позвали в парки
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение