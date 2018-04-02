Арзамасский полицейский подозревается в избиении сожительницы

Арзамасе возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции, который обвиняется в избиении своей 24-летней сожительницы. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета РФ по Нижегородской области.

По версии следствия, ночью 25 февраля между гражданскими супругами возникла ссора. Нетрезвый оперуполномоченного уголовного розыска избил женщину, которая до сих пор находится на лечении в больнице. Врачи оценивают вред, причиненный ее здоровью, как средней тяжести.

Злоумышленник сознался в содеянном. Из органов внутренних дел его уволили. В настоящее время расследование продолжаются, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Напомним, в Ворсме 53-летний мужчина до смерти избил жену-инвалида.