В Петербурге полицейского подозревают в «продаже» приговора за 600 т.р. 

В Санкт-Петербурге идет служебная проверка в отношении полицейского, сообщает городское МВД.
Оперативники Управления собственной безопасности Главка задержали полицейского, подозреваемого в мошенничестве. По мнению следователей, он обманом получил 600 тысяч рублей от гражданина.
За эту сумму мужчина пообещал оказать содействие в вынесении мягкого приговора — в виде условного срока наказания. Но суд назначил гражданину наказное в виде реального лишения свободы.
Подозреваемый задержан. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Если вину сотрудника докажут, он будет уволен из органов внутренних дел. Плюс понесет уголовное наказание. Его непосредственное руководство привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.