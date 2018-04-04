В Петербурге полицейского подозревают в «продаже» приговора за 600 т.р.

Санкт-Петербурге идет служебная проверка в отношении полицейского, сообщает городское МВД

Оперативники Управления собственной безопасности Главка задержали полицейского, подозреваемого в мошенничестве. По мнению следователей, он обманом получил 600 тысяч рублей от гражданина.

За эту сумму мужчина пообещал оказать содействие в вынесении мягкого приговора — в виде условного срока наказания. Но суд назначил гражданину наказное в виде реального лишения свободы.