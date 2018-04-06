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В Томске возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности
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В Томске возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: Новости в Томске
Следственной частью СУ УМВД России по Томской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.
По предварительным данным, обвиняемые, используя ряд подконтрольных юридических лиц, осуществляли незаконные финансовые операции, в том числе: открытие счетов, переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, в результате которых получили незаконный доход на сумму более 9,5 миллионов рублей.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Томской области, при силовой поддержке спецназа Росгвардии задержаны местные жители, 1976 и 1990 годов рождения.
В результате проведенных обысков обнаружены и изъяты банковские карты, печати, финансово-хозяйственные документы, используемые при обналичивании денежных средств, имеющие значение для расследования дела.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
В настоящее время в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствие по уголовному делу продолжается.
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