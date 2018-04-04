В Томске против двух обнальщиков возбуждено дело о незаконной банковской деятельности

В Томске возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, сообщается на сайте МВД.

По предварительным данным, обвиняемые, используя ряд подконтрольных юридических лиц, осуществляли незаконные финансовые операции (в том числе открытие счетов, перевод денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовое обслуживание физических и юридических лиц), в результате которых получили доход в сумме более 16,5 млн рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Томской области задержаны местные жители 1972 и 1983 годов рождения.

В результате проведенных обысков обнаружены и изъяты банковские карты, печати, финансово-хозяйственные документы, использовавшиеся при обналичивании денежных средств, иные предметы и документы, имеющие значение для расследования дела.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В настоящее время в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствие по уголовному делу продолжается.