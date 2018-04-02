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28-летний житель Башкирии зарезал обидчика из соседнего села
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28-летний житель Башкирии зарезал обидчика из соседнего села 

АиФ-Уфа 2 часа назад
28-летнего жителя Шаранского района подозревают в убийстве человека. Он задержан, сообщает пресс-служба следкома Башкирии.
По версии следствия, ночью 31 марта компания отдыхала в одном из баров села Шаран и оплатила сверхурочное время работы заведения, тогда как всех остальных не заплативших посетителей выдворили. 28-летний местный житель поссорился по этому поводу с одним из оплативших. Парень сходил домой за ножом и, позвав с собой друзей, вернулся к бару. Когда все стали расходиться злоумышленник возле одного из домов по улице Торговой несколько раз ударил кухонным ножом обидчика — жителя соседнего села Чалмалы. От полученных ранений 33-летний мужчина скончался через сутки в больнице.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Допрашиваются свидетели. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.
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