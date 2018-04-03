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Челябинские полицейские задержали интернет-мошенника
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Челябинские полицейские задержали интернет-мошенника 

Уральский меридиан 34 минуты назад
Фото: Уральский меридиан
Оперативниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области, в областном центре задержан неоднократно судимый уроженец города Южноуральска, 1985 года рождения, подозреваемый в мошенничестве.
В ходе проведения оперативно — разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что мужчина в Интернете, в различных социальных сетях, знакомился с одинокими женщинами и в ходе продолжительного общения предлагал заплатить за уже якобы купленный билет, что бы приехать к нему в гости, либо просил оплатить транспортные расходы на доставку подарка «приобретенного» им для собеседницы. После получения денег ухажёр переставал выходить на связь.
Установлена причастность подозреваемого к 2 эпизодам противоправной деятельности, сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей.
Следственным отделом МО МВД России «Южноуральский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). В соответствии с действующим законодательством максимальное наказание по данной части статьи — пять лет лишения свободы. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
«Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного. В случае если вы пострадали от действий данного лица необходимо сообщить об этом в региональное управление уголовного розыска по телефону (351) 267-74-16 или 02, либо обратиться в ближайший отдел полиции», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
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