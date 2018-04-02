Лжеветеран, герой Чеченской войны приговорен к исправительным работам 

В Петербурге к двум годам исправительных работ приговорен Константин Козлов, который обвиняется в мошенничестве, сообщает «Росбалт».
Суд установил, что мужчина придумал хитрую мошенническую схему, по которой он публиковал в сети сообщения-фейки, где рассказывал, что служил в Чечне, о том, что сильно болен, в том числе раком.
Сердобольные люди перечисляли ему деньги на расчетный счет в банке.
Таким образом мошенник выманил из доверчивых граждан 32,5 тысяч рублей.
После задержания мужчина признал свою вину.
Ему назначили два года исправительных работ с удержанием 15 процентов зарплаты в доход государства.