Лжеветеран, герой Чеченской войны приговорен к исправительным работам

Суд установил, что мужчина придумал хитрую мошенническую схему, по которой он публиковал в сети сообщения-фейки, где рассказывал, что служил в Чечне , о том, что сильно болен, в том числе раком.

Сердобольные люди перечисляли ему деньги на расчетный счет в банке.

Таким образом мошенник выманил из доверчивых граждан 32,5 тысяч рублей.

После задержания мужчина признал свою вину.

Ему назначили два года исправительных работ с удержанием 15 процентов зарплаты в доход государства.