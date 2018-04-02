Следствие передумало просить о повторном аресте Поткина

Следствие отозвало из Хамовнического суда Москвы ходатайство о повторном аресте националиста Александра Белова Поткина ) по делу о легализации (отмывании) похищенного (ч. 4 ст. 174 УК РФ). Об этом Business FM сообщил его адвокат Игорь Поповских.

«Назначенное на сегодня рассмотрение ходатайства Следственного управления СКР по ЦАО Москвы не состоялось, поскольку следствие отозвало ходатайство об аресте», — сказал защитник. По его сведениям, вместо этого следователи решили обратиться в суд с ходатайством об ограничении в ознакомлении Поткина с материалами дела, которое планируют подать в ближайшее время.

По мнению Игоря Поповского, следствие передумало просить об аресте Поткина, так как опасалось получить отказ. «Оснований для удовлетворения ходатайства не было, так как по статье 174 УК арест не применим, и, кроме того, он уже отсидел под следствием больше года — один год и два месяца. Поэтому его нельзя даже было поместить под домашний арест», — сказал защитник.

Бывший лидер запрещенного в России Движения против нелегальной иммиграции ( ДПНИ ) и объединения «Русские» (также признано экстремистским и запрещено решением суда) Александр Поткин был задержан 15 октября 2016 года. Около недели он находился под домашним арестом, но потом его перевели в СИЗО

24 августа 2016 года Мещанский суд Москвы приговорил националиста к 7,5 года колонии за «легализацию (отмывание) похищенного» (ч. 4 ст. 174 УК РФ), «организацию экстремистского сообщества» (ст. 282.1 УК РФ), «разжигание межнациональный розни» (ст. 282 УК РФ), а также за «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» (ст. 280 УК РФ). Финансовая часть обвинения касалась «отмывания» 5 млрд рублей, украденных у вкладчиков казахского банка «БТА», на которые впоследствии были куплены 2,5 тысячи гектаров земли в Домодедовском районе Подмосковья

По версии следствия, «Поткин, действуя в интересах Абязова, разработал преступный план, согласно которому организовал смену руководителей земельных организаций на подконтрольных ему лиц для установления полного контроля над деятельностью данных организаций и подготовки процедур их ликвидации и банкротств с целью снятия всех ранее наложенных обременений и получения возможности беспрепятственного распоряжения указанным имуществом».

Впоследствии Мосгорсуд изменил приговор, снизив Поткину срок до 3,5 года колонии. При этом суд второй инстанции исключил из обвинения два пункта о «разжигании межнациональный розни» (ст. 282 УК РФ). Дело же по ст. 174 УК РФ было выделено в отдельное производство и в январе 2018 года возвращено на доследование в СУ СКР по ЦАО столицы. Оно было закончено в начале февраля, а 20 февраля обвиняемый и его адвокаты начали знакомиться с материалами дела.

Поткин уже отсидел назначенный ему срок в 3,5 года и 16 апреля должен выйти на волю.