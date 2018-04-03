Глава села в Курганской области пойдёт под суд за нетрезвую езду

Главу одного из сёл Петуховского района Курганской области будут судить за управление автомобилем в нетрезвом виде, сообщают в региональном СУ СКР.

Установлено, что чиновник ранее уже был лишён водительских прав за аналогичное нарушение, однако 23 февраля текущего года вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль на одной из сельских улиц остановили сотрудники ГИБДД , нетрезвое состояние водителя подтвердили показания алкотестера.

«Свою вину чиновник признал полностью, в содеянном раскаялся», — рассказали в следственном управлении.

Отметим, что статья 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.