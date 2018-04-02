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Двух полицейских уволили за взятку на Ставрополье
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Двух полицейских уволили за взятку на Ставрополье 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Двое полицейских в Андроповском районе вымогали взятку у местного жителя, но были раскрыты собственной службой безопасности, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ГУ МВД по СК.
Попавшиеся на горячем бывшие полицейские занимали должности участкового и начальника отдела в Андроповском районе. Коллеги узнали, что местный житель получил «материнский капитал» на покупку дома у соседа, но не перечислил деньги продавцу. Они предложили гражданину заплатить 80 тысяч рублей, чтобы не регистрировать сообщение об этом мошенничестве и не возбуждать уголовное дело. Мужчина согласился.
В момент передачи взятки оказалось, что неприметный сельский житель действовал в рамках оперативного мероприятия. Полицейских задержали сотрудники собственной безопасности ГУ МВД. Затем была проведена проверка, в результате которой взяточников уволили, а их руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности.
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