Вор похитил медали и ордена бывшего командира спецподразделения «Альфа» 

По данным телеканала РЕН ТВ, преступник украл драгоценности и награды из дома внука экс-главы «Альфы» Виктора Карпухина. Среди похищенного — медаль «За безупречную службу в органах ФСБ», орден Жукова и медали, посвящённые годовщинам создания вооруженных сил. Кроме того, преступник украл куртку, планшет и телефон.
Телеканал отмечает, что по неизвестной причине преступник в тот же день сам пришёл в полицию с повинной.
Виктор Карпухин — герой Советского Союза, офицер одного из управлений КГБ СССР. С 1988-го по 1991 год он командовал группой «А» (Альфа) при 7-м управлении КГБ СССР. Карпухин скончался в 2003 году.