Вор похитил медали и ордена бывшего командира спецподразделения «Альфа»

По данным телеканала РЕН ТВ, преступник украл драгоценности и награды из дома внука экс-главы «Альфы» Виктора Карпухина . Среди похищенного — медаль «За безупречную службу в органах ФСБ », орден Жукова и медали, посвящённые годовщинам создания вооруженных сил. Кроме того, преступник украл куртку, планшет и телефон.

Телеканал отмечает, что по неизвестной причине преступник в тот же день сам пришёл в полицию с повинной.