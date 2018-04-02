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Лондон опередил Нью-Йорк по числу убийств
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Лондон опередил Нью-Йорк по числу убийств 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Newsru.com
В Лондоне зафиксирован рост числа тяжких преступлений. За последние два месяца Лондон впервые опередил Нью-Йорк по числу убийств, сообщает Русская служба BBC.
С начала 2018 года в Лондоне были убиты или получили тяжелые ранения 46 человек, в Нью-Йорке — 50 человек. Однако в феврале и марте число тяжких преступлений в Нью-Йорке сократилось (32 убийства), тогда как в Лондоне этот показатель вырос до 37.
В полиции британской столицы отметили «вирусный характер» преступлений.
В Лондоне и Нью-Йорке почти одинаковое число жителей: и там и там проживают чуть более 8,5 млн человек.
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