Лондон обогнал Нью-Йорк по числу убийств 

Лондонская полиция обеспокоена ростом тяжких преступлений, совершаемых в городе. За последние два месяца столица Великобритании впервые опередила Нью-Йорк в США по числу убийств.
Согласно статистике, с начала 2018 года в Лондоне были убиты 46 человек, а в Нью-Йорке — 55 человек, пишет
The Sunday Times. Причем в январе британцы расследовали только 8 убийств в столице, а их коллеги из Нью-Йорка — 18 таких преступлений. В феврале и марте число тяжких преступлений в Нью-Йорке сократилось до 32 убийств, тогда как в Лондоне этот показатель вырос до 38.
По словам бывшего главного суперинтенданта лондонской полиции Лероя Логана, насилие в британской столице распространяется «со скоростью вируса». Например, за неделю с 14 по 20 марта было убито 8 жителей Лондона. С 2014 года рост числа убийств в городе, без учета жертв террористических атак, составил 38 процентов.
В 2018 году лондонские полицейские возбудили 44 уголовных дела об убийствах. 31 из этих преступлений было совершено с использованием ножа. Например, от колото-резаных ран скончалась 47-летняя Лаура Сесилия Наваррет де Фигейра, проживавшая в Твикенхеме. Также в Бирлинг-Гэпе (Сассексе) были найдены зарезанными сыновья Лауры — 10-летний Клаудио и семилетний Хоакин. Вместе с ними погиб их отец.
Добавим, что численность населения Лондона и Нью-Йорка сопоставима: в британской столице живет около 8,8 млн человек, а в Нью-Йорке — порядка 8,6 млн При этом в Лондоне тяжких преступлений ранее совершалось меньше, чем в Нью-Йорке.
Администрация Большого Лондона выразила «глубокую озабоченность» в свзяи с ростом числа убиств, а также в связи с участившимися случаями нападений с использованием холодного оружия. Вместе с тем полиция и администрация города отмечают, что Лондон остается одним из самых безопасных городов мира.
"Одно убийство — это уже слишком много, мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами, чтобы понять причины роста преступности и решить, что мы можем сделать, чтобы предотвратить эти трагедии", — заявил официальный представитель полиции Лондона.
Однако, по словам Лероя Логана, ситуация с убийствами вызывает серьезное беспокойство, и усилий полиции может быть недостаточно.
"Я не могу понять, как ситуация вышла из-под контроля. Мы наблюдаем резкий рост насилия. Эта вспышка коснулась очень разных слоев общества. К решению этой проблемы надо подходить комплексно, потому что она сама по себе — комплексная. Ее нужно решать в сотрудничестве с общественностью", — говорит Логан.
В феврале глава лондонской полиции Крессида Дик посетила Глазго, чтобы познакомиться с опытом Шотландии, где число убийств резко сократилось. Дик также планирует совершить рабочие поездки в Нью-Йорк и в графства Уэст-Мидлендс, Эйвон, Сомерсет и город Дарем, чтобы познакомиться с их положительным опытом борьбы с преступностью.
Дик полагает, что на рост насилия влияют социальные сети. Поэтому правительство Великобритании потратит порядка 1,8 млн долларов на социальную рекламу, которая должна помочь снизить число преступлений среди подростков, в среде которых конфликты все чаще заканчиваются поножовщиной.
В роликах, которые будут размещать в соцсетях, рассказываются истории подростков, пострадавших в результате таких нападений. На производство и распространение такой рекламы власти выделили 1,35 млн фунтов стерлингов (почти 1,9 млн долларов), передает
В Москве в январе-феврале этого года было совершено 44 убийства, сообщили в Генпрокуратуре РФ. Это число последние несколько лет неуклонно сокращается.
Если в 2010 году в Москве было совершено 582 убиства и покушений на убийство, то в 2014 году количество таких преступлений сократилось до 379, а в прошлом году — до 315. Численность населения Москвы, по данным Росстата, составляет 12,5 млн человек.
Москва, по данным Генпрокуратуры, занимает одно из первых мест среди самых криминальных регионов России. Российская столица опережает большинство регионов по числу совершенных на ее территории преступлений, однако если говорить об уровне преступности (соотношении количества преступлений и численности населения), то он ниже, чем в среднем по России.
Так, в первом полугодии 2017 года на 10 тысяч жителей в столице было совершено 58 преступлений при среднероссийском показателе 70 преступлений, сообщает