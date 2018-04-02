Лондон обогнал Нью-Йорк по числу убийств

Лондонская полиция обеспокоена ростом тяжких преступлений, совершаемых в городе. За последние два месяца столица Великобритании впервые опередила Нью-Йорк США по числу убийств.

Согласно статистике, с начала 2018 года в Лондоне были убиты 46 человек, а в Нью-Йорке — 55 человек, пишет

The Sunday Times . Причем в январе британцы расследовали только 8 убийств в столице, а их коллеги из Нью-Йорка — 18 таких преступлений. В феврале и марте число тяжких преступлений в Нью-Йорке сократилось до 32 убийств, тогда как в Лондоне этот показатель вырос до 38.

По словам бывшего главного суперинтенданта лондонской полиции Лероя Логана, насилие в британской столице распространяется «со скоростью вируса». Например, за неделю с 14 по 20 марта было убито 8 жителей Лондона. С 2014 года рост числа убийств в городе, без учета жертв террористических атак, составил 38 процентов.

В 2018 году лондонские полицейские возбудили 44 уголовных дела об убийствах. 31 из этих преступлений было совершено с использованием ножа. Например, от колото-резаных ран скончалась 47-летняя Лаура Сесилия Наваррет де Фигейра, проживавшая в Твикенхеме. Также в Бирлинг-Гэпе (Сассексе) были найдены зарезанными сыновья Лауры — 10-летний Клаудио и семилетний Хоакин. Вместе с ними погиб их отец.

Добавим, что численность населения Лондона и Нью-Йорка сопоставима: в британской столице живет около 8,8 млн человек, а в Нью-Йорке — порядка 8,6 млн При этом в Лондоне тяжких преступлений ранее совершалось меньше, чем в Нью-Йорке.

Администрация Большого Лондона выразила «глубокую озабоченность» в свзяи с ростом числа убиств, а также в связи с участившимися случаями нападений с использованием холодного оружия. Вместе с тем полиция и администрация города отмечают, что Лондон остается одним из самых безопасных городов мира.

"Одно убийство — это уже слишком много, мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами, чтобы понять причины роста преступности и решить, что мы можем сделать, чтобы предотвратить эти трагедии", — заявил официальный представитель полиции Лондона.

Однако, по словам Лероя Логана, ситуация с убийствами вызывает серьезное беспокойство, и усилий полиции может быть недостаточно.

"Я не могу понять, как ситуация вышла из-под контроля. Мы наблюдаем резкий рост насилия. Эта вспышка коснулась очень разных слоев общества. К решению этой проблемы надо подходить комплексно, потому что она сама по себе — комплексная. Ее нужно решать в сотрудничестве с общественностью", — говорит Логан.

В феврале глава лондонской полиции Крессида Дик посетила Глазго , чтобы познакомиться с опытом Шотландии, где число убийств резко сократилось. Дик также планирует совершить рабочие поездки в Нью-Йорк и в графства Уэст-Мидлендс, Эйвон, Сомерсет и город Дарем, чтобы познакомиться с их положительным опытом борьбы с преступностью.

Дик полагает, что на рост насилия влияют социальные сети. Поэтому правительство Великобритании потратит порядка 1,8 млн долларов на социальную рекламу, которая должна помочь снизить число преступлений среди подростков, в среде которых конфликты все чаще заканчиваются поножовщиной.

В роликах, которые будут размещать в соцсетях, рассказываются истории подростков, пострадавших в результате таких нападений. На производство и распространение такой рекламы власти выделили 1,35 млн фунтов стерлингов (почти 1,9 млн долларов), передает

Москве в январе-феврале этого года было совершено 44 убийства, сообщили в Генпрокуратуре РФ. Это число последние несколько лет неуклонно сокращается.

Если в 2010 году в Москве было совершено 582 убиства и покушений на убийство, то в 2014 году количество таких преступлений сократилось до 379, а в прошлом году — до 315. Численность населения Москвы, по данным Росстата, составляет 12,5 млн человек.

Москва, по данным Генпрокуратуры, занимает одно из первых мест среди самых криминальных регионов России . Российская столица опережает большинство регионов по числу совершенных на ее территории преступлений, однако если говорить об уровне преступности (соотношении количества преступлений и численности населения), то он ниже, чем в среднем по России.

Так, в первом полугодии 2017 года на 10 тысяч жителей в столице было совершено 58 преступлений при среднероссийском показателе 70 преступлений, сообщает