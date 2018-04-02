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Под Волгоградом расследуют убийство 86-летней пенсионерки
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Под Волгоградом расследуют убийство 86-летней пенсионерки 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Правоохранители расследуют убийство 86-летней женщины, произошедшее в Жирновске в Волгоградской области, на причастность к преступлению отрабатывается сын пенсионерки.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном СУ СКР, тело женщины нашел местный таксист около одного из домов, расположенных на улице Ломоносова. Судмедэксперты установили, что у пенсионерки есть повреждения, характерные для падения с высоты, а также колото-резаная рана виска.
Известно, что женщина жила на третьем этаже со своим безработным, злоупотребляющим спиртным 55-летним сыном. Когда полицейские пришли в квартиру, тот был очень пьяным и встретил стражей порядка с ножом в руке. При попытке задержания мужчина попытался совершить суицид, ткнув себя им в грудь. При осмотре квартиры правоохранители обнаружили на ручке оконной створки и подоконнике обильные следы крови.
В настоящее время правоохранители пытаются установить обстоятельства убийства. На причастность к нему отрабатывается сын пенсионерки, который свою вину в нем не признает, отмечая, что ничего не помнит. Скоро его проверят на полиграфе.
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