Под Волгоградом расследуют убийство 86-летней пенсионерки

Правоохранители расследуют убийство 86-летней женщины, произошедшее в Жирновске Волгоградской области , на причастность к преступлению отрабатывается сын пенсионерки.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном СУ СКР, тело женщины нашел местный таксист около одного из домов, расположенных на улице Ломоносова . Судмедэксперты установили, что у пенсионерки есть повреждения, характерные для падения с высоты, а также колото-резаная рана виска.

Известно, что женщина жила на третьем этаже со своим безработным, злоупотребляющим спиртным 55-летним сыном. Когда полицейские пришли в квартиру, тот был очень пьяным и встретил стражей порядка с ножом в руке. При попытке задержания мужчина попытался совершить суицид, ткнув себя им в грудь. При осмотре квартиры правоохранители обнаружили на ручке оконной створки и подоконнике обильные следы крови.

В настоящее время правоохранители пытаются установить обстоятельства убийства. На причастность к нему отрабатывается сын пенсионерки, который свою вину в нем не признает, отмечая, что ничего не помнит. Скоро его проверят на полиграфе.