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В Омске мужчина жестоко избил соседей по общежитию
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В Омске мужчина жестоко избил соседей по общежитию 

РИА «ФедералПресс» 40 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Инцидент произошел 1 апреля около полуночи в общежитии по улице 10 лет Октября. Росгвардейцам, прибывшим на место происшествия, пострадавший мужчина рассказал о ворвавшемся в комнату малознакомом соседе, который, обвиняя его в краже электроинструментов, причинил ему множественные телесные повреждения. Забрав паспорт и личные вещи потерпевшего — верхнюю одежду и обувь, нападавший скрылся. От госпитализации потерпевший отказался, но уже в отделении полиции, почувствовал себя плохо и, ему пришлось вызвать скорую.
По пути заявитель успел рассказать сотрудникам об еще одном соседе, который после аналогичного нападения буйного мужчины не стал обращаться в правоохранительные органы, а просто уехал из общежития.
Обнаружить драчливого соседа удалось на принадлежавшей ему станции технического обслуживания, где он иногда оставался с ночевкой. Свою агрессию драчун пытался оправдать пропажей электроинструментов, которые, по его предположению, похитили те самые соседи.
Задержанный передан в органы внутренних дел. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Омской области.
Фото: pxhere.com.
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