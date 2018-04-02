В Омске мужчина жестоко избил соседей по общежитию

Инцидент произошел 1 апреля около полуночи в общежитии по улице 10 лет Октября. Росгвардейцам, прибывшим на место происшествия, пострадавший мужчина рассказал о ворвавшемся в комнату малознакомом соседе, который, обвиняя его в краже электроинструментов, причинил ему множественные телесные повреждения. Забрав паспорт и личные вещи потерпевшего — верхнюю одежду и обувь, нападавший скрылся. От госпитализации потерпевший отказался, но уже в отделении полиции, почувствовал себя плохо и, ему пришлось вызвать скорую.

По пути заявитель успел рассказать сотрудникам об еще одном соседе, который после аналогичного нападения буйного мужчины не стал обращаться в правоохранительные органы , а просто уехал из общежития.

Обнаружить драчливого соседа удалось на принадлежавшей ему станции технического обслуживания, где он иногда оставался с ночевкой. Свою агрессию драчун пытался оправдать пропажей электроинструментов, которые, по его предположению, похитили те самые соседи.

Задержанный передан в органы внутренних дел. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Омской области.

Фото: pxhere.com.