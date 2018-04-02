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Суд признал виновным жителя Ижевска, по чьей вине хлором отравились 11 человек
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Суд признал виновным жителя Ижевска, по чьей вине хлором отравились 11 человек 

ИА «Сусанин» 44 минуты назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Суд признал виновным жителя Ижевска, по чьей вине хлором отравились 11 человек, в том числе 5 детей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.
Установлено, что перед началом работы гостинично-банного комплекса «Нарцисс» обвиняемый, в чьи обязанности входит очистка бассейна, не проверил качество воды и содержание веществ.
В результате концентрация хлора в воздухе была превышена в 6,7 раз, а в воде — в 2,7 раза.
Обвиняемый добровольно возместил ущерб в сумме 110 тыс. рублей. Помимо этого, суд назначил виновному штраф 15 тыс. рублей.
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