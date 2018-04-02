Суд признал виновным жителя Ижевска, по чьей вине хлором отравились 11 человек

Ижевск. Удмуртия . Суд признал виновным жителя Ижевска, по чьей вине хлором отравились 11 человек, в том числе 5 детей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Установлено, что перед началом работы гостинично-банного комплекса «Нарцисс» обвиняемый, в чьи обязанности входит очистка бассейна, не проверил качество воды и содержание веществ.

В результате концентрация хлора в воздухе была превышена в 6,7 раз, а в воде — в 2,7 раза.

Обвиняемый добровольно возместил ущерб в сумме 110 тыс. рублей. Помимо этого, суд назначил виновному штраф 15 тыс. рублей.