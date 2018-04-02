Ещё
Житель города Кирова задушил свою пожилую мать
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель города Кирова задушил свою пожилую мать 

Vyatka-grad.ru 45 минут назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
29 марта 2018 года в квартире дома, расположенного в деревне Большая Субботиха, обнаружено тело женщины 1938 года рождения.
На теле имелись множественные телесные повреждения. В ходе судебно-медицинского исследования тела установлено, что предварительной причиной смерти явилась асфиксия.
На место незамедлительно выехал следователь СУ СКР по Кировской области совместно с сотрудниками УМВД России по Кировской области для всестороннего исследования обстоятельств произошедшего, возбуждено уголовное дело.
«По версии следствия, потерпевшая проживала совместно со своим сыном 1964 года рождения. Мужчина, злоупотребляющий спиртными напитками, неоднократно наносил побои своей матери. 28 марта в ходе незначительной ссоры и внезапно возникших личных неприязненных отношении он с силой сдавил шею матери петлей, перекрыв тем самым ей доступ к кислороду. После этого он самостоятельно вызвал скорую медицинскую помощь, однако факт совершения противоправных действий со своей стороны не пояснил», — сообщили в СУ СК по Кировской области.
В ходе проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий были установлены предварительные обстоятельства произошедшего. Мужчина задержан.
В настоящее время суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователь даст правовую оценку всем противоправным действиям подозреваемого. Расследование продолжается.
Фото — bobr.by
Vyatka-grad.ru: последние новости
В Вятских Полянах группа несовершеннолетних под «руководством» 22-летнего молодого человека совершила серию краж В Кирове мужчина украл ноутбук у иностранца 70-летняя женщина, заколовшая знакомого в Афанасьевском районе, признана судом невменяемой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому48
Тест: Знаете армейский жаргон?46
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России473
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»353
В РФ возрождают «закрытые города»18
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
04:15
С Максаковой требуют 45 миллионов рублей
Шоу-бизнес
01:34
Странно «уставшая» врач смутила соцсети
Происшествия Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:36
Гробы показались после провала грунта в Туле
Происшествия Общество
00:39
В метро появились особые схемы
Новости Москвы
00:44
Лолита сделала заявление об уходе со сцены
Шоу-бизнес
01:38
Бочкин рассказал об интиме на съемках «ЧП районного масштаба»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение