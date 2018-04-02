Житель города Кирова задушил свою пожилую мать

29 марта 2018 года в квартире дома, расположенного в деревне Большая Субботиха, обнаружено тело женщины 1938 года рождения.

На теле имелись множественные телесные повреждения. В ходе судебно-медицинского исследования тела установлено, что предварительной причиной смерти явилась асфиксия.

На место незамедлительно выехал следователь СУ СКР по Кировской области совместно с сотрудниками УМВД России по Кировской области для всестороннего исследования обстоятельств произошедшего, возбуждено уголовное дело.

«По версии следствия, потерпевшая проживала совместно со своим сыном 1964 года рождения. Мужчина, злоупотребляющий спиртными напитками, неоднократно наносил побои своей матери. 28 марта в ходе незначительной ссоры и внезапно возникших личных неприязненных отношении он с силой сдавил шею матери петлей, перекрыв тем самым ей доступ к кислороду. После этого он самостоятельно вызвал скорую медицинскую помощь, однако факт совершения противоправных действий со своей стороны не пояснил», — сообщили в СУ СК по Кировской области.

В ходе проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий были установлены предварительные обстоятельства произошедшего. Мужчина задержан.

В настоящее время суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователь даст правовую оценку всем противоправным действиям подозреваемого. Расследование продолжается.

Фото — bobr.by