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Узбека, который похитил соотечественника за долги, задержали в Петербурге
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Узбека, который похитил соотечественника за долги, задержали в Петербурге 

АиФ Санкт-Петербург 48 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
1 апреля в Петербурге задержан и помещен под арест 33-летний уроженец Узбекистана, обвиняемый в похищении человека, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Мужчина обвиняется в похищении соотечественника.
В конце октября 2017 года обвиняемый с неизвестными сообщниками силой затолкали мужчину в автомобиль на улице Дыбенко.
У пострадавшего вымогали 150 тысяч рублей за несуществующий долг.
Через некоторое время задержанный воспользовался невнимательностью похитителей и убежал.
Он обратился в полицию, выло возбуждено уголовное дело по статье «похищение человека».
В итоге на Московском вокзале был задержан 33-летний уроженец Узбекистана, подозреваемый в похищении.
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