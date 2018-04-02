Узбека, который похитил соотечественника за долги, задержали в Петербурге

1 апреля в Петербурге задержан и помещен под арест 33-летний уроженец Узбекистана , обвиняемый в похищении человека, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Мужчина обвиняется в похищении соотечественника.

В конце октября 2017 года обвиняемый с неизвестными сообщниками силой затолкали мужчину в автомобиль на улице Дыбенко.

У пострадавшего вымогали 150 тысяч рублей за несуществующий долг.

Через некоторое время задержанный воспользовался невнимательностью похитителей и убежал.

Он обратился в полицию, выло возбуждено уголовное дело по статье «похищение человека».

В итоге на Московском вокзале был задержан 33-летний уроженец Узбекистана, подозреваемый в похищении.