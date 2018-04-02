Ещё
Компанию «Курорты Северного Кавказа» обвинили в хищении 3,2 млн рублей из бюджета
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Компанию «Курорты Северного Кавказа» обвинили в хищении 3,2 млн рублей из бюджета 

ТАСС 52 минуты назад
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Прокуратура в рамках проверки выявила хищение 3,2 млн рублей из бюджета РФ компанией «Курорты Северного Кавказа» (КСК).
Как сообщает Генпрокуратура РФ, нарушение удалось выявить во время проверки исполнения КСК законодательства при управлении особыми экономическими зонами Северо-Кавказского туристического кластера. «Установлено, что АО „КСК“ в 2015 году в ИФНС России по Пятигорску Ставропольского края представлена декларация по налогу на добавленную стоимость, в которой была незаконно учтена сумма затрат по заключенному с ООО „Красивая страна“ договору стоимостью 21 млн рублей на создание художественных фотографий, работы по которому данным обществом не выполнялись. В результате АО „КСК“ незаконно возмещены из федерального бюджета расходы в размере 3,2 млн рублей», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") возбудило главное следственное управление ГУ МВД России по Ставропольскому краю на основании постановления заместителя Генпрокурора РФ Ивана Сыдорука.
ТАСС: последние новости
Полиция задержала нетрезвого мужчину, стрелявшего из окна квартиры на севере Москвы Объем совершенных совладельцем "Суммы" Магомедовым хищений превышает 2 млрд рублей СК подтвердил возбуждение дела против главного архитектора Дербента
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому48
Тест: Знаете армейский жаргон?46
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России473
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»353
В РФ возрождают «закрытые города»18
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
04:15
С Максаковой требуют 45 миллионов рублей
Шоу-бизнес
01:34
Странно «уставшая» врач смутила соцсети
Происшествия Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:36
Гробы показались после провала грунта в Туле
Происшествия Общество
00:39
В метро появились особые схемы
Новости Москвы
00:44
Лолита сделала заявление об уходе со сцены
Шоу-бизнес
01:38
Бочкин рассказал об интиме на съемках «ЧП районного масштаба»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение