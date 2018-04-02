Жителя Салехарда обязали отработать за незаконный улов краснокнижной рыбы

Салехарде местного жителя осудили за незаконный вылов краснокнижного сибирского осетра. Его приговорили к 60 часам обязательных работ, — сообщает окружная прокуратура.

В июне прошлого года мужчина рыбачил на катере в Оби , где установил 4 рыболовные сети и поймал трех осетров. С запрещенным уловом полицейские задержали его у дома.

Во время предварительного расследования горожанин добровольно возместил имущественный ущерб, причиненный в результате преступления.

Кроме того, по ходатайству государственного обвинителя суд конфисковал в доход государства катер, принадлежащий осужденному. Рыболовные сети суд постановил уничтожить. Не согласившись с конфискацией имущества, рыбак попытался обжаловать приговор. Салехардский суд жалобу не удовлетворил.