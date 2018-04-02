Обвиняемых в похищении человека, вымогательстве и угоне автомобиля осудят в Бутурлино

Согласно материалам уголовного дела, преступление было совершено в мае 2017 года. Трое злоумышленников (23-, 28— и 30-лет), находясь у магазина в рабочем поселке Бутурлино, отобрали у 27-летнего потерпевшего ключи от автомобиля «БМВ» и силой усадили в его же машину. Похищенному мужчине, являвшемуся предпринимателем, они выдвинули требование о передаче денег за открытие магазина. Вымогая деньги, обвиняемые избили потерпевшего. Мужчине удалось выпрыгнуть на ходу из автомобиля и скрыться от похитителей.

По «горячим» следам злоумышленники были задержаны сотрудниками правоохранительных органов . Отмечается, что двое из задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Злоумышленники обвиняются в похищение человека, вымогательстве и угоне с применением насилия.