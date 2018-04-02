В Нижегородской области полицейский жестоко избил гражданскую жену. Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, 25 февраля 2018 года в ночное время в своей квартире, расположенной в доме г. Арзамас, нетрезвый подозреваемый в ходе семейной ссоры избил сожительницу. Пострадавшая госпитализирована в больницу. До настоящего времени она находится на лечении.

Заключением судебно-медицинской экспертизы установлено, что 24-летней потерпевшей причинен средней тяжести вред здоровью по признаку длительного его расстройства.

По сообщению ГУ МВД России по Нижегородской области лейтенант полиции из органов внутренних дел уволен.

Он сознался в содеянном.

В настоящее время следователи СК проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного противоправного деяния. Расследование продолжается.