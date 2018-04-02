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В Нижегородской области полицейский жестоко избил гражданскую жену. Возбуждено уголовное дело.
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В Нижегородской области полицейский жестоко избил гражданскую жену. Возбуждено уголовное дело. 

Нижегородская правда 55 минут назад
Фото: Нижегородская правда
Возбуждено уголовное дело. Следователями СО по г. Арзамас СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении оперуполномоченного уголовного розыска ОМВД РФ по г. Арзамас, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).
По версии следствия, 25 февраля 2018 года в ночное время в своей квартире, расположенной в доме г. Арзамас, нетрезвый подозреваемый в ходе семейной ссоры избил сожительницу. Пострадавшая госпитализирована в больницу. До настоящего времени она находится на лечении.
Заключением судебно-медицинской экспертизы установлено, что 24-летней потерпевшей причинен средней тяжести вред здоровью по признаку длительного его расстройства.
По сообщению ГУ МВД России по Нижегородской области лейтенант полиции из органов внутренних дел уволен.
Он сознался в содеянном.
В настоящее время следователи СК проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного противоправного деяния. Расследование продолжается.
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