В Нижегородской области подозревают сотрудника МВД в убийстве сожительницы

"Следователи полагают, что мужчина избил свою 24-летнюю гражданскую жену ночью 25 февраля. Подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения, а преступление произошло в ходе семейной ссоры. Пострадавшую доставили в больницу, где позже она умерла. Экспертиза показала, что молодой женщине причинен средней тяжести вред здоровью по признаку длительного его расстройства", — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью, добавили в СК. Максимальное наказание за это преступление предусматривает лишение свободы до трех лет.