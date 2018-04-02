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В Нижегородской области подозревают сотрудника МВД в убийстве сожительницы
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В Нижегородской области подозревают сотрудника МВД в убийстве сожительницы 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 апр — РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении оперуполномоченного уголовного розыска ОМВД РФ по Арзамасу Нижегородской области, которого подозревают в избиении сожительницы, что в итоге привело к ее смерти, сообщило региональное СУСК РФ.
"Следователи полагают, что мужчина избил свою 24-летнюю гражданскую жену ночью 25 февраля. Подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения, а преступление произошло в ходе семейной ссоры. Пострадавшую доставили в больницу, где позже она умерла. Экспертиза показала, что молодой женщине причинен средней тяжести вред здоровью по признаку длительного его расстройства", — говорится в сообщении.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью, добавили в СК. Максимальное наказание за это преступление предусматривает лишение свободы до трех лет.
По данным ГУ МВД России по Нижегородской области, лейтенант полиции из органов внутренних дел уволен. В содеянном он сознался.
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