Петрозаводчанка перечислила деньги мошеннику за усовершенствование ПК

Женщина перевела аферисту 9 тысяч рублей за деталь для своего компьютера.

Петрозаводчанка сообщила в полицию, что стала жертвой интернет-мошенников. Женщина хотела повысить производительность своего компьютера. Для этого на одной из торговых интернет-площадок она нашла подходящую деталь и перечислила продавцу девять тысяч рублей, сообщили в МВД. Однако товар так к ней не поступил, а телефон продавца молчал.