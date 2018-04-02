Петрозаводчанка перечислила деньги мошеннику за усовершенствование ПК 

Женщина перевела аферисту 9 тысяч рублей за деталь для своего компьютера.
Петрозаводчанка сообщила в полицию, что стала жертвой интернет-мошенников. Женщина хотела повысить производительность своего компьютера. Для этого на одной из торговых интернет-площадок она нашла подходящую деталь и перечислила продавцу девять тысяч рублей, сообщили в МВД. Однако товар так к ней не поступил, а телефон продавца молчал.
Оперативники вышли на след подозреваемого в мошенничестве. Им оказался 25-летний житель одного из городов в Белгородской области. Оперативники его задержали и доставили в Петрозаводск. Фигурант уголовного дела сознался в содеянном и возместил ущерб.
По материалам: ptzgovorit.ru