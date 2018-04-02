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Расправившиеся с почтальоном екатеринбуржцы отрицают вину
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Расправившиеся с почтальоном екатеринбуржцы отрицают вину 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
2 апреля в Свердловском областном суде состоялись прения сторон по делу об убийстве женщины-почтальона. С последним словом выступили обвиняемые — 64-летняя екатеринбурженка и ее 30-летний сын.
"Мать и сын Рыжковы своей вины в убийстве по сговору и разбое не признали. Они заявили, что лишь нанесли три удара ножом, которые не стали для погибшей смертельными", — сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе облсуда.
Приговор будет оглашен 6 апреля. Ранее гособвинение запросило для пенсионерки 17 лет колонии, для ее сына — 13 лет.
Жестокая расправа произошла утром 17 февраля 2017 года. Почтальон принесла пенсию в квартиру на Самоцветном бульваре в Екатеринбурге. По версии следствия, подсудимая напала на женщину с электрошокером, а сын пенсионерки избил потерпевшую. Затем родственники изрезали почтальона ножом, обмотали полиэтиленовой пленкой, пакетами и скотчем. Женщина задохнулась.
Злоумышленники забрали у жертвы 240 тысяч рублей, сотовые телефоны и другие вещи. Труп они оставили на лестничной клетке этажом ниже.
Ранее по теме: Прокурор просит 17 лет для убившей почтальона екатеринбурженки Пожилая екатеринбурженка пошла под суд за убийство почтальона
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