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Собутыльница украла у саратовца 50 тысяч рублей
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Собутыльница украла у саратовца 50 тысяч рублей 

Новости Саратова 50 минут назад
Фото: Новости Саратова
Воровка уже дала признательные показания.
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в пресс-службе ГУ МВД, еще 30 марта в полицию обратился 52-летний мужчина. Он рассказал, что 22 марта пригласил к себе домой даму.
Парочка начала распивать спиртное. Уже после того, как женщина ушла, потерпевший через какое-то время заметил пропажу сотового телефона фирмы Alcatel и денежных средств в размере 50 000 рублей. Подозрение пало на гостью.
Сотрудники уголовного розыска задержали 43-летнюю преступницу. Выяснилось, что женщина была неоднократно судима. У нее изъяли похищенный мобильный. С нее взята подписка о невыезде.
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