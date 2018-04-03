Собутыльница украла у саратовца 50 тысяч рублей

Воровка уже дала признательные показания.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в пресс-службе ГУ МВД , еще 30 марта в полицию обратился 52-летний мужчина. Он рассказал, что 22 марта пригласил к себе домой даму.

Парочка начала распивать спиртное. Уже после того, как женщина ушла, потерпевший через какое-то время заметил пропажу сотового телефона фирмы Alcatel и денежных средств в размере 50 000 рублей. Подозрение пало на гостью.

Сотрудники уголовного розыска задержали 43-летнюю преступницу. Выяснилось, что женщина была неоднократно судима. У нее изъяли похищенный мобильный. С нее взята подписка о невыезде.