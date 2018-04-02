Подозреваемый в убийстве костромской школьницы может оказаться серийным маньяком 

Появились новые подробности по делу об убийстве костромской школьницы под Мантурово, узнал KOSTROMA.TODAY. Подозреваемого будут проверять на причастность еще к трем подобным убийствам.
Они были совершены в Коми, Кировской области и Краснодаре.
По информации ГТРК «Кострома», эти преступления еще не раскрыты, но их обстоятельства очень похожи на то, что произошло в Костромской области. Есть вероятность, что костромские следователи задержали серийного убийцу.
Напомним, тело убитой 14-летней жительницы Мантурово было найдено в лесу в мае 2015 года. После этого следователи и полиция начали искать человека, причастного к преступлению.
Его искали 3 года. За это время следователи и полицейские-криминалисты проверяли всех жителей Манутрово, а также тысячи людей из других регионов. У каждого их возможных преступников были взяты ДНК для сравнения. Дело в том, что у убитой девочки под ногтями были найдены следы кожи преступника.
В итоге сигнал «Есть полное совпадение!» пришел из Воркуты. Костромские следователи и полицейские выехали на задержание 36-летнего мужчины. На допросе он рассказал, что уже отсидел 14 лет за убийство, а когда вышел из колонии — устроился дальнобойщиком. Мужчина сообщил, что во время одного из рейсов он, действительно, подвозил мантуровскую школьницу.
«Когда она выходила из машины, она мне что-то сказала. Меня это очень сильно разозлило, и я вышел следом за девушкой и ударил ее», — рассказал он.
Что было после этого, он не говорит.
Мужчине предъявили обвинение по статье «Убийство». Сейчас его везут по этапу в Кострому.