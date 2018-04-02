Подозреваемого в похищении мужчины арестовали в Москве

По версии следствия, не позднее 28 марта подозреваемый и его сообщник, представившись сотрудниками правоохранительных органов , напали на мужчину возле жилого дома на Ленинском проспекте. После этого они перевезли его на территорию новой Москвы, где, угрожая оружием, потребовали выкуп в размере 600 тысяч рублей за его освобождение.

«Благодаря грамотно спланированной работе следователей и сотрудников столичного уголовного розыска мужчина был освобожден. В настоящее время в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Иванова.

По ее словам, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением оружия) и частью 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство).

«Проводится комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на задержание остальных соучастников этого преступления. Расследование дела продолжается», — добавил собеседник агентства.