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Подозреваемого в похищении мужчины арестовали в Москве
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Подозреваемого в похищении мужчины арестовали в Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Москве под стражу поместили 28-летнего мужчину, подозреваемого в похищении человека и вымогательстве денег за его освобождение, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.
По версии следствия, не позднее 28 марта подозреваемый и его сообщник, представившись сотрудниками правоохранительных органов, напали на мужчину возле жилого дома на Ленинском проспекте. После этого они перевезли его на территорию новой Москвы, где, угрожая оружием, потребовали выкуп в размере 600 тысяч рублей за его освобождение.
«Благодаря грамотно спланированной работе следователей и сотрудников столичного уголовного розыска мужчина был освобожден. В настоящее время в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Иванова.
По ее словам, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением оружия) и частью 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство).
«Проводится комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на задержание остальных соучастников этого преступления. Расследование дела продолжается», — добавил собеседник агентства.
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