Ещё
Трое владельцев отечественных авто в одну ночь лишились аккумуляторов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трое владельцев отечественных авто в одну ночь лишились аккумуляторов 

Карельские вести 1 час назад
По подозрению в этих преступлениях были задержаны два брата, жители Петрозаводска.
Как сообщает пресс-служба МВД по РК, утром 25 марта в дежурную часть полиции поступило 3 аналогичных заявления. У всех заявителей на улице Льва Толстого были припаркованы отечественные автомобили, из которых в ночное время похищены аккумуляторы. Общий ущерб от действий злоумышленников составил более 7000 рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими по подозрению в этих преступлениях были задержаны два брата, жители Петрозаводска. Установлено, что похищенное сбыто в пункты приема металла. По фактам краж возбуждены уголовные дела. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.
Преступление было раскрыто сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №2 УМВД России по Петрозаводску.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Петрозаводчанка перечислила деньги мошеннику за усовершенствование ПК Росгвардия задержала 39-летнюю женщину, разбившую дверной глазок Жительница Сегежи убила сожителя, напав на него с ножом
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому52
Тест: Знаете армейский жаргон?46
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России475
В РФ возрождают «закрытые города»18
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»354
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
04:15
С Максаковой требуют 45 миллионов рублей
Шоу-бизнес
01:34
Странно «уставшая» врач смутила соцсети
Происшествия Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:36
Гробы показались после провала грунта в Туле
Происшествия Общество
00:39
В метро появились особые схемы
Новости Москвы
00:44
Лолита сделала заявление об уходе со сцены
Шоу-бизнес
01:38
Бочкин рассказал об интиме на съемках «ЧП районного масштаба»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение