Трое владельцев отечественных авто в одну ночь лишились аккумуляторов

По подозрению в этих преступлениях были задержаны два брата, жители Петрозаводска

Как сообщает пресс-служба МВД по РК, утром 25 марта в дежурную часть полиции поступило 3 аналогичных заявления. У всех заявителей на улице Льва Толстого были припаркованы отечественные автомобили, из которых в ночное время похищены аккумуляторы. Общий ущерб от действий злоумышленников составил более 7000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими по подозрению в этих преступлениях были задержаны два брата, жители Петрозаводска. Установлено, что похищенное сбыто в пункты приема металла. По фактам краж возбуждены уголовные дела. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.