В Калининграде трех приставов судят за взятки и мошенничество 

В Калининграде начинается суд над экс-начальником отдела судебных приставов Ленинградского района, ее заместителем и подчиненным. Им предъявлено обвинение во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба регионального упраления следственного комитета. По данным следствия, с начальница отдела договорилась со своим заместителем, чтобы получать взятки от должников. За это они должны были отменить арест их счетов, запреты на совершение регистрационных действий с имуществом, запрет на выезд за пределы Российской Федерации и других. Таким образом они «заработали» 245 тысяч рублей. «Кроме того, в июле 2016 года заместитель начальника похитила у представителя одного из должников деньги в сумме 230 тыс. рублей, якобы под предлогом оказания содействия в прекращении исполнительных производств. Но таких полномочий у нее не было», — сообщили в следственном комитете. Уже в июле 2017 года она же, вступив в предварительный сговор с подчиненным — 26-летним судебным приставом — получила взятку от должника в сумме 20 тысяч рублей за отмену запрета выезда за пределы страны. Отметим, что следствию известно еще о нескольких фактах мошенничества. Известно, что свою вину признала только экс-заместитель начальника.