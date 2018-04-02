СК: свыше 46 млн рублей возвращены в бюджетную систему РФ

До направления уголовного дела в суд АНО „СК „Южный Урал“ в полном объеме погасил задолженность перед бюджетной системой и внебюджетными фондами РФ в общей сумме более 46 миллионов рублей (с учетом штрафа и пени).

Напомним, в период 2011-2015 годы Пивунов внес в налоговые декларации и в расчеты по страховым взносам заведомо ложные сведения, тем самым уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц в размере свыше 20 млнрублей, и от уплаты страховых взносов на сумму свыше 19 млнрублей.

Органы предварительного следствия обращают внимание, что указанные обстоятельства не исключают преступности деяний, в совершении которых обвинялся Пивунов О. И.

По первому уголовному делу, в котором бывший министр обвинялся в превышении должностных полномочий, экс-чиновник отделался штрафом в 400 тысяч рублей и запретом год занимать должности государственной службы.