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СК: свыше 46 млн рублей возвращены в бюджетную систему РФ
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СК: свыше 46 млн рублей возвращены в бюджетную систему РФ 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области расследовано уголовное дело о налоговых преступлениях в отношении бывшего директора автономной некоммерческой организации (АНО) «СК „Южный Урал“ Олега Пивунова.
До направления уголовного дела в суд АНО „СК „Южный Урал“ в полном объеме погасил задолженность перед бюджетной системой и внебюджетными фондами РФ в общей сумме более 46 миллионов рублей (с учетом штрафа и пени).
Напомним, в период 2011-2015 годы Пивунов внес в налоговые декларации и в расчеты по страховым взносам заведомо ложные сведения, тем самым уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц в размере свыше 20 млнрублей, и от уплаты страховых взносов на сумму свыше 19 млнрублей.
Органы предварительного следствия обращают внимание, что указанные обстоятельства не исключают преступности деяний, в совершении которых обвинялся Пивунов О. И.
По первому уголовному делу, в котором бывший министр обвинялся в превышении должностных полномочий, экс-чиновник отделался штрафом в 400 тысяч рублей и запретом год занимать должности государственной службы.
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