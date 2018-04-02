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Арестован подозреваемый в похищении москвича ради выкупа в 600 тыс. руб.
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Арестован подозреваемый в похищении москвича ради выкупа в 600 тыс. руб. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Суд в столице заключил под стражу 28-летнего подозреваемого в похищении мужчины с целью выкупа, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.
По данным ведомства, не позднее 28 марта текущего года подозреваемый договорился с неустановленным гражданином выкрасть ранее незнакомого ему жителя столицы ради получения денег. Соучастники у дома на Ленинском проспекте подкараулили жертву и, представившись сотрудниками правоохранительных органов, напали на мужчину, применили физическое насилие и посадили в автомобиль.
«После этого они перевезли мужчину на территорию «новой» Москвы, где, угрожая предметом, похожим на оружие, потребовали выкуп в размере 600 тыс. руб. за его освобождение. Благодаря грамотно спланированной работе следователей Главного следственного управления СК России по Москве и сотрудников столичного уголовного розыска мужчина был освобожден», — сказала Ю. Иванова.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело о похищении человека группой лиц по предварительному сговору и вымогательстве. Фигурант арестован. Сотрудники СК устанавливают остальных причастных к этому преступлению, расследование продолжается.
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