Арестован подозреваемый в похищении москвича ради выкупа в 600 тыс. руб.

По данным ведомства, не позднее 28 марта текущего года подозреваемый договорился с неустановленным гражданином выкрасть ранее незнакомого ему жителя столицы ради получения денег. Соучастники у дома на Ленинском проспекте подкараулили жертву и, представившись сотрудниками правоохранительных органов , напали на мужчину, применили физическое насилие и посадили в автомобиль.

«После этого они перевезли мужчину на территорию «новой» Москвы , где, угрожая предметом, похожим на оружие, потребовали выкуп в размере 600 тыс. руб. за его освобождение. Благодаря грамотно спланированной работе следователей Главного следственного управления СК России по Москве и сотрудников столичного уголовного розыска мужчина был освобожден», — сказала Ю. Иванова

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о похищении человека группой лиц по предварительному сговору и вымогательстве. Фигурант арестован. Сотрудники СК устанавливают остальных причастных к этому преступлению, расследование продолжается.