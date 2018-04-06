В Москве направлено в суд уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности с доходом в размере около 54 млн рублей

ГСУ ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела по обвинению четырех участников организованной группы в осуществлении незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ). В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемые осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию и транзиту денежных средств. Доход злоумышленники получали в виде комиссионного вознаграждения.

Для перечисления денежных средств участники группы использовали счета подконтрольных им фиктивных организаций. Электронные платежные поручения они составляли в специальной компьютерной программе.

Установлено, что в результате противоправной деятельности обвиняемые извлекли незаконный доход на общую сумму около 54 млн рублей.

В настоящее время всем участникам группы предъявлено обвинение в окончательной редакции в инкриминируемом противоправном деянии, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Лефортовский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.