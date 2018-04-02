Полицейские закрыли нелегальное казино в центре столицы

Сотрудники полиции пресекли деятельность подпольного игорного клуба в Тверском районе Москвы . Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой источник в правоохранительных органах.

«На ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 42/8 в квартире выявлен нелегальный игорный клуб. Внутри полицейские обнаружили два стола для игры в покер, игральные карты и фишки. Деятельность данного подпольного казино пресечена», — следует из сообщения.

В результате возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору».

Сообщение Полицейские закрыли нелегальное казино в центре столицы появились сначала на Москва Меняется.