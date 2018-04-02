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Полицейские закрыли нелегальное казино в центре столицы
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Полицейские закрыли нелегальное казино в центре столицы 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
Сотрудники полиции пресекли деятельность подпольного игорного клуба в Тверском районе Москвы. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой источник в правоохранительных органах.
«На ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 42/8 в квартире выявлен нелегальный игорный клуб. Внутри полицейские обнаружили два стола для игры в покер, игральные карты и фишки. Деятельность данного подпольного казино пресечена», — следует из сообщения.
В результате возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору».
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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